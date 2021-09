백기 든 앤트그룹 "이용자 신용정보 인민은행과 공유"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 알리바바그룹의 핀테크 자회사 앤트그룹이 중앙은행인 인민은행과 이용자의 신용정보를 공유하기로 했다. 당국은 지난해 10월 알리바바 창업자 마윈이 "중국 금융은 전당포 영업 방식"이라고 비판한 이후 앤트그룹에 대한 규제를 강화해왔다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 앤트그룹의 소액대출 서비스 화베이는 이날 소셜미디어를 통해 "인민은행 신용정보센터의 금융신용정보 데이터베이스에 통합될 것"이라고 밝혔다.

화베이가 인민은행과 공유하게 될 정보는 계좌 개설일, 신용한도 금액, 상환 상태 등이다. 이용자가 무엇을, 언제 구입했는지와 같은 구체적인 거래 정보는 포함되지 않는다.

화베이는 "이용자들에게 자신의 신용정보를 인민은행에 제공하는 데 대해 동의 여부를 물을 예정"이라며 "동의하지 않으면 서비스를 이용할 수 없다"라고 설명했다.

WSJ은 "화베이의 신용정보는 인민은행이 미국의 개인신용평가점수(FICO)와 같은 신용정보·평가 시스템을 개발하는 데 있어 중요하다"며 "신용정보 통합은 중국 당국의 정책 우선순위에 앤트그룹이 보조를 맞추도록 하는 데 의미 있는 단계"라고 평가했다.

화베이는 은행에서 신용카드를 만들기 어려운 젊은 층을 대상으로 대출을 해왔는데 이런 정보가 인민은행의 시스템에 완전히 통합돼 있지 않아 규제 당국이 은행의 잠재적 채무불이행 위험 노출도나 개인 신용도를 평가하기 어려운 상황이라는 것이다.

앤트그룹은 지난해 10월 마윈의 비판 발언 이후 상장이 무기한 연기되는 등 당국의 각종 규제 압박을 받고 있다. 앤트그룹은 현재 중앙은행의 관리·감독을 받는 금융지주사로 전환을 추진 중이다.

