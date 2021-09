[아시아경제 임혜선 기자] 서울우유협동조합이 원유가격 인상으로 인해 우유제품의 가격을 다음달 1일부터 인상한다.

서울우유는 흰 우유 1ℓ 기준 제품 가격이 5.4% 인상된다고 23일 밝혔다. 이에 따라 대형마트 기준 2,500원 중반이었던 우유 가격이 2,700원 전후로 형성될 것으로 예상된다.

원유가격은 지난해 21원이 인상돼야 했으나 코로나19로 인한 경제상황을 고려해 1년 유예됐고 인상분 21원은 올해 8월 1일부로 반영됐다.

이번 가격 인상은 지난 2018년 이후 3년 만에 시행되는 것으로 그간 누적된 부자재 가격, 물류 비용 및 고품질의 우유 공급을 위한 생산비용 증가 등으로 인해 불가피하게 결정됐다.

서울우유협동조합 관계자는 “지난 8월부터 인상된 원유가격으로 경영 압박이 커졌다”며 “어려운 경제여건을 고려해 인상폭을 최소화하기 위해 노력했다“고 전했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr