“매월 24일 커피 100원”…이마트24, 연말까지 이프레쏘 데이

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 올해 연말까지 원두커피를 알리기 위해 매월 24일 하루 동안 원두커피를 100원에 제공하는 파격적인 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이프레쏘 데이에는 이프레쏘 아메리카노와 아이스아메리카노를 네이버페이로 결제 시 100원에 구매 가능하다. 정상가격으로 결제 후 차액을 네이버페이 포인트로 페이백 하는 방식이다. 페이백 금액을 기준으로 1인당 5000원까지 가능해 아이스아메리카노는 3잔까지, 핫아메리카노는 5잔까지 100원에 구매할 수 있다. 매장에서 바리스타가 직접 커피를 제조해주는 바리스타 커피도 동일한 이벤트가 진행된다.

이마트24에 따르면 이프레쏘를 100원에 판매한 날 원두커피 매출을 확인한 결과 전주 동요일 대비 6월에는 43%, 7월에는 71%, 8월에는 105% 증가한 것으로 나타났다.

이마트24 관계자는 “매월 24일이면 이프레쏘 커피를 떠올릴 수 있도록 하기 위해 피격적인 행사를 지속적으로 이어가고 있다”며 “앞으로도 고객들이 1000~2000원으로 커피 전문점 수준의 풍미를 느낄 수 있는 이프레쏘를 즐길 수 있도록 함으로써 만족도를 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

