관악구 별빛내린천 따라 나혼자 걷기 챌린지 진행

모바일 걷기 앱 ‘워크온’ 활용한 비대면 걷기 캠페인 진행...지정 코스 따라 걷기 3회 이상 달성자 중 100명 추첨 홈트레이닝 용품 증정

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지난 9일부터 오는 30일까지 3주간 걷기 캠페인 ‘별빛내린천 따라 나혼자 걷기’ 챌린지를 진행한다.

이번 행사는 서울시·관악구 공동 주체 걷기마일리지 사업 일환으로 코로나19 장기화로 침체돼있는 구민의 건강과 활력을 되찾고자 추진됐다.

관악구의 소중한 자연 자원이자 대표 힐링 공간인 별빛내린천(도림천)을 코스로 선정, 모바일 걷기 앱 ‘워크온’을 활용해 관악구민 또는 서울시민 누구나 비대면으로 참여가 가능하다.

걷기 코스는 별빛내린천 도보길 동방1교~ 관악도림교 구간 약 2.9km로 40분정도 소요된다. 이름처럼 별빛이 내리는 듯 아름다운 경관을 배경으로 성큼 다가온 가을의 정취를 느끼며 여유롭게 걸어보는 것을 추천한다.

참여방법은 휴대폰에 모바일 앱 ‘워크온’을 설치·실행한 후 하단 두 번째 트로피 모양을 클릭, '별빛내린천 따라 나혼자 걷기' 참여하기를 누르고 안내되는 걷기코스를 따라 걸으면 된다.

GPS 연동으로 걷기 달성률이 측정되므로 반드시 본인 휴대폰의 GPS가 켜져 있는지 확인해야 한다.

참여기간은 9월9~30일로 해당기간 내 3회 이상 걷기를 달성하면 ‘홈트레이닝 용품 추첨권 응모하기’에 참여할 수 있다.

응모하기 완료자 중 100명을 추첨해 집에서도 다양한 근력운동을 할 수 있는 세라밴드를 제공할 예정, 코스를 걷다가 만난 강감찬 캐릭터와 함께 찍은 사진 한 장을 카카오톡 ‘관악구보건소 건강관리센터’ 1:1 채팅방에 전송하면 당첨확률을 높일 수 있다.

구 건강관리센터는 모바일 앱 ‘워크온’ 내 걷기 커뮤니티 ‘관악, 걷기 좋은 날, 걷기 좋은 길’을 상시 운영하고 있다.

커뮤니티 가입자에게 주제별 걷기 캠페인 시행 안내와 다양한 건강정보를 제공하고 사용자간 걸음 수 순위 제공, 건강정보 교류 등을 통해 구민의 걷기 운동 독려를 위해 노력하고 있다.

궁금한 사항은 관악구 보건소 건강관리센터로 문의하면 된다.

