내달 1일부터 미접종자 모더나 백신 접종

[아시아경제 부애리 기자] 코로나19 백신 접종 의사가 없었던 미접종자 가운데 새로 접종을 신청한 대상자는 내달부터 모더나를 맞는다.

코로나19 예방접종대응추진단은 21일 참고자료를 통해 "내달 1일부터 시작하는 미접종자 대상 접종 백신은 모더나 백신"이라고 설명했다.

다만 추진단은 "백신 수급 상황에 따라 mRNA(메신저리보핵산) 백신 중에서 변경될 수 있으며, 이 경우 개별 안내 예정"이라고 덧붙였다.

한편 그간 접종 기회를 놓쳤거나 미뤘던 만 18세 이상 미접종자를 위한 예약은 지난 18일 오후 8시부터 진행됐다. 이날까지 대상자 577만6556명 중 4만4528명이 예약을 한 것으로 집계됐다. 0.8% 수준이다. 예약 마감은 오는 30일 오후 6시다.

접종 기간은 이달 18∼22일에 예약했을 경우에는 내달 1∼16일 사이에 접종한다. 23∼30일 사이에 예약했을 경우에는 내달 11∼16일이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr