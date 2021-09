이재명 "집값 폭등 만든 당사자…공식 사과해라" 이낙연 정조준

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 경기지사가 경기도 성남시 대장동 개발사업 논란과 관련해 자신을 비판한 이낙연 전 더불어민주당 대표를 직접 지목하며 적극 해명에 나섰다.

이 지사는 21일 자신의 페이스북에 '이낙연 후보님께 부탁드립니다'라는 제목의 글을 올렸다.

이 지사는 이 전 대표를 향해 "대장동 개발과 관련해 저로서는 도저히 납득할 수 없는 견해(오해)를 가지고 계신 듯해 몇 말씀 드리고자 한다"며 말문을 열었다.

이어 이 지사는 "보수언론과 부패야당의 허위주장에 부화뇌동해 동지를 공격하는 참모들을 자제 시켜 달라"며 "투자 수익률에 대한 명백한 곡해와 보수언론 편승주장에 대해 공식사과가 어려우시면 유감 표명이라도 해주시기를 바란다"고 촉구했다.

앞서 이 전 대표는 더불어민주당 호남권 TV토론회에서 이 지사가 성남시장 시절 추진한 대장동 개발사업을 통해 화천대유에 특혜를 줬다는 의혹을 부각한 바 있다.

당시 이 전 대표는 "소수 민간업자가 1100배의 이익을 본 것이 국민들에게는 납득이 안 된다"며 "역대급 일확천금 사건이라 볼 수 있겠다"고 비판했다.

이와 관련해 이 지사는 이날 페이스북에서 이 전 대표 측의 주장을 열거하며 반박했다. 우선 '민간참여사 이익이 너무 크다'는 지적에는 "당시 집값이 두 배로 오를 걸 예측 못 하고 더 환수 못 했다고 비난하는 것은 타당치 않다"고 했다.

그러면서 이 지사는 "부동산 정책을 잘못해서 집값 폭등으로 예상개발이익을 두 배 이상 만든 당사자께서 하실 말씀은 아닌 듯하다"고 역공했다.

또 '모든 언론에서 문제 삼는다'는 지적에는 "언론인이 모두 광주를 폭동으로 보도했지만, 5월 광주의 진실은 민주항쟁이었다"며 "대다수 언론이 가짜뉴스에 견강부회식 왜곡보도를 하더라도 '그 속에서 진실을 가려내는 것'이 항상 말씀하시는 '지도자'의 자세"라고 했다.

'왜 공영개발을 하지 않았냐'는 의문에 대해서는 "성남도시개발공사는 공사채비율통제로, 성남시는 지방채발행 제한으로 사업비 조달이 법적으로 불가능했다"고 설명했다.

이어 이 지사는 "부패토건세력에게 뇌물 받고 공영개발 포기시킨 국민의힘, 그 국힘 대통령 MB가 민간개발 지시해 공영개발 포기한 LH나, 국힘 소속 남경필 지사의 경기도 GH가 공영개발 하게 해 줄 리도 없었다"고 강조했다.

끝으로 이 지사는 이 전 대표를 향해 "법에도 전례도 없는 획기적 방식으로 개발이익 5503억원 환수한 이 사건을 있는 그대로 인정하고 격려하고 권장해 달라"며 "개발이익 국민 환수를 아예 법 제도로 만들 수 있게 도와달라"고 부탁했다.

