中 베이징 유니버설 스튜디어 '암표' 골머리

신화통신, 20일 개장한 유니버설 11만원짜리 티켓 100만원에 거래 '경고'

환구시보, 유니버설 중ㆍ미 경제 교류 반증…美 소수 정치인 현실 반하는 행동

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 베이징 유니버설 스튜디오가 20일 정식 개장했다. 베이징 유니버설 스튜디오는 개장을 앞두고 중추절(추석) 연휴 기간 최고 인기 관광지로 꼽히는 등 14억 중국인의 뜨거운 관심을 받고 있다.

인민망은 베이징 유니버설 스튜디오가 20년간의 준비 끝에 20일 정식 개장했다면서 베이징의 새로운 랜드마크가 될 것이라고 21일 보도했다.

개장일 입장권의 예매는 지난 14일 오전 0시에 시작됐는데 1시간도 안 돼 매진됐다. 가보려는 사람들이 많다 보니 암표가 성행하고 있다. 급기야 중국 관영 매체인 신화통신이 베이징 유니버설 스튜디오 암표 구매에 대해 경고하는 기사를 내보냈다.

신화통신은 638위안(한화 11만7000원) 짜리 티켓이 5600위안(103만원)에 거래되는 등 터무니없는 가격에 티켓이 암거래되고 있다고 지적했다. 공식 티켓 가격은 418∼748위안(한화 7만7000∼13만7000원)이다.

신화통신은 베이징 유니버설 스튜디오 티켓은 실명제이며, 현장에서 신분증 대조 등 철저하게 실명 인증 검사를 실시한다고 경고했다.

신화통신은 베이징 유니버설 스튜디오 티켓은 통합 전산 관리되며, 암표상 및 암표에 관여한 직원은 관련 법에 따라 처벌받는다고 재차 경고했다. 또 비공식 채널(암표)을 통해 티켓을 구입할 경우 소비자의 정당한 권익을 보호받지 못한다며 주의를 당부했다.

암표 등 잡음이 나옴에도 불구, 관영 환구시보는 베이징 유니버설 스튜디오가 성공적으로 개막식을 열고 본격적인 영업을 시작했다고 보도했다. 환구시보는 20일 오전 9시 차이치 베이징시 당 위원회 서기와 후허핑 문화관광부 부장, 천지닝 베이징시 시장, 톰 윌리엄스 베이징 유니버설 스튜디오 최고경영자(CEO) 등이 참석한 가운데 역사적인 개막식을 가졌다고 전했다.

환구시보는 특히 베이징 유니버설 스튜디오의 경제적 효과를 열거했다. 이 매체는 연간 방문자 수가 1000만∼1200만명에 달할 것이며, 연간 100억 위안(1조8337억원) 이상의 매출이 예상된다고 전했다. 또 베이징 유니버설 스튜디오 2ㆍ3단계 추가 건설이 계획 중이며, 이로 인해 관련 숙박 및 요식업 분야에 20억 위안 이상의 경제적 시너지 효과가 발생할 것이라고 전망했다.

이 매체는 전문가들의 말을 인용, 홍콩 및 상하이 디즈니랜드와 베이징 유니버설 스튜디오 등 3개 테마파크는 중국의 대외 개방 의지이자 중국의 국가 소비능력을 보여주는 대표적인 곳이라고 강조했다.

환구시보는 베이징 유니버설 스튜디오 개장을 정치적으로 해석하기도 했다. 이 매체는 냉전이라고 부를 만큼 양국 관계가 악화됐지만 베이징 유니버설 스튜디오 개장은 중국과 미국의 경제 교류가 활발하다는 것을 의미한다면서 미국 소수 정치인들만이 현실에 반하는 행동을 하고 있다고 지적했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr