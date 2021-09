이재명 "기회 주시면, 가시밭길 헤쳐서라도 새 길을 내겠다"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 "적당히 타협하고 애매한 말로 국민을 헷갈리게 하면서 편하게 정치를 할 수도 있지만 이는 주권자인 국민에 대한 배신이라고 생각한다"며 "가시밭길을 헤쳐서라도 새로운 길을 내겠다"고 약속했다.

이는 최근 야권은 물론 여권 내 경쟁 후보들까지 가세해 '성남 대장동 민자개발사업'을 집중 공격하는데 대한 결연한 의지를 내비친 것으로 보인다.

이 지사는 21일 페이스북을 통해 "'개혁은 혁명보다 어렵다'는 말이 있다"며 "부당한 이익을 지키려는 기득권의 저항은 상상을 초월할 정도로 강고하고 집요하기 때문"이라고 최근 자신을 겨냥한 기득권 세력들의 집요한 공격을 에둘러 표현했다.

이어 "누구나 개혁을 말할 순 있지만, 반발과 고통을 감내하며 할 일을 하는 것은 말처럼 쉽지 않다"며 "이는 기득권의 반발을 감수할 용기, 난관을 이겨내는 추진력 없이 개혁은 한 발자국 떼기도 쉽지 않기 때문"이라고 전했다.

그러면서 "(저는)두려움 때문에 할 일을 피하지 않았고, 불의와 타협하지 않았고, 돈과 명예 온갖 유혹에 넘어가지 않았다"며 "저의 삶은 기득권과의 끝없는 투쟁이었다"고 자신의 정치 인생을 회고했다.

특히 "(온갖 음해공작이 난무할 때면)멈추고 싶었던 적도 있었다"며 "시끄러운 일 하지 않으면, 좋은 소리 들으려 적당히 타협하고 애매 모호한 말로 국민을 헷갈리게 하면 참 편하게 할 수 있는 것이 정치지만 그것은 주권자에 대한 배신이기에, 국민이 준 권력 제대로 안 쓸 거면 정치하지 않겠다는 일념으로 견디고 돌파하며 여기까지 왔다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "제게 기회를 주시면, 어떤 경우에도 난관을 뚫고 반드시 길을 만들겠다"며 "두려움과 기득권 때문에 가지 못했던 길, 가시밭길을 헤쳐서라도 그 길을 열겠다"고 약속했다.

