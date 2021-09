[아시아경제 유제훈 기자] 일본 정부가 스가 요시히데 총리의 후임을 선출하는 임시국회를 내달 4일 개최키로 했다고 21일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 이날 오전 각의(閣議·일본의 국무회의)를 열고 이같이 결정했다. 이에 따라 오는 29일 선출될 자유민주당 총재 선거 당선자는 내달 4일 소집되는 임시국회에서 새 총리로 선출된다.

현재 일본 자민당 총재선엔 고노 다로 행정개혁담당상, 기시다 후미호 전 정무조사회장, 다카이치 사나에 전 총무대신, 노다 세이코 간사장 대행이 출마해 4파전을 이룬 상태다.

한편 교도통신은 일본의 제49회 중의원 총선거는 오는 10월26일 고시 및 11월7일 투·개표 또는 11월2일 고시 및 11월14일 투·개표가 유력하다고 전했다.

