[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 19일 정왕국 사장직무대행이 서울 구로구 소재 ‘철도교통관제센터’를 찾아 추석연휴 귀성길 열차운행 현황을 점검했다고 밝혔다. 철도교통관제센터는 전국 열차운행을 종합관리하는 컨트롤타워 역할을 한다. 한국철도는 17일~22일 ‘추석 특별수송 기간’ 동안 24시간 특별교통대책본부를 운영하면서 귀경열차의 안전운행과 방역활동에 만전을 기하고 있다. 정 사장직무대행(왼쪽 두 번째)이 열차운행 상황을 살피고 있다. 한국철도 제공

