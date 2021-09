"킥보드 자해공갈?"...부딪치지도 않았는데 뺑소니로 몰린 운전자

차량 운전자 "자해공갈 당한 것 같다...킥보드 운전자와는 3~4m 떨어져있었다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 골목길에서 자동차와 맞닥뜨리자 놀라 넘어진 킥보드 운전자가 차량 운전자를 뺑소니로 신고했다.

지난 16일 차량 전문 온라인 커뮤니티 보배드림에 '킥보드 자해공갈? 도와주세요'라는 제목의 글에 영상이 함께 올라왔다.

영상 속에는 7일 오전 7시께 골목길을 지나던 A 씨는 골목에서 우회전한 후 맞은편에서 킥보드 운전자와 마주친 장면이 나온다. 차량을 보고 놀란 킥보드 운전자는 앞으로 넘어졌고, 넘어진 킥보드 운전자를 확인한 차량 운전자는 차에서 그의 상태를 살핀다.

작성자 A 씨는 "자해공갈을 당한 것 같다"라며 "블랙박스 영상 보면 저는 정상적으로 주행하고 있었고 코너에서 돌자마자 앞에 킥보드 타고 오시는 분이 계서서 바로 멈췄다. 전혀 박지도 않았고 킥보드 운전자와는 3~4m 떨어져있었다" 라고 설명했다.

이어 A 씨는 "문제는 킥보드 운전자가 그냥 제 차를 보고 급브레이크 하다가 넘어졌는데 나를 뺑소니로 신고한 것"이라며 "나는 킥보드 운전자를 차로 박지도 않았고 심지어 차에서 내려서 괜찮냐고 여쭤보기까지 했다"라고 억울함을 내비쳤다.

A 씨는 "그런데 더 황당한 것은 이 일로 경찰서에 불려갔고 담당 경찰관은 더 서행하거나 멈춰야하지만 그렇지 않아서 킥보드 운전자가 놀라 사고가 발생한 거라고 말했다"라며 "범칙금 내라고 해서 4만원도 내고 왔다. 보험사 의견은 6:4 과실이 나왔다. 내 과실이 6이다"라고 말했다.

A 씨는 서행하고 있었는데도 자신에도 과실이 크게 나온 것에 대해서 "속도를 줄이지 않았다면 어떻게 미리 멈출 수 있었겠느냐"라며 "그날 너무 당황하고 일단 대인처리를 했다. 내 쪽 보험사에서는 먼저 경찰에 신고했으면 좀 더 나은데 상대방이 나를 뺑소니로 먼저 신고해서 가해자가 되었다"라며 답답함을 토로했다.

또 A 씨는 "킥보드 운전자가 치료비뿐만 아니라 가방 안에 넣어둔 에어팟이 넘어질 때 충격으로 고장났다며 이 부분까지 요구하고 있다"라며 "이것까지 다 물어줘야 할 것 같다. 이게 맞는 거냐"라고 말했다.

한편 킥보드 운전자는 헬멧 미착용으로 벌금을 지불했으며 현재 병원에서 치료 중인 것으로 알려졌다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr