도로교통공단·신한금융그룹, '보이스피싱 예방·선진교통문화 정착' 업무협약

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단(이사장 이주민)과 신한금융그룹(회장 조용병)은 17일 신한금융그룹 본점에서 ‘보이스피싱 예방 및 선진교통문화 정착을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 전화금융사기 근절과 교통사고 예방을 위한 대국민 홍보에 협력하기로 했다. 도로교통공단은 TBN 한국교통방송을 통해 보이스피싱 예방 캠페인을 방송하고, 매주 코너를 편성해 실제 보이스피싱 피해·검거사례 등을 전국의 청취자에게 전달할 예정이다. 또 전국 지부와 운전면허시험장에 전화금융사기 근절 홍보영상을 송출하고 포스터를 게재할 예정이다.

아울러 신한금융그룹은 교통사고 예방을 위해 전국 신한은행 영업점 및 ATM, 신한카드의 ‘신한 My Car’ 플랫폼 등을 통해 교통안전 홍보를 진행하고, 향후 다양한 방법을 통해 교통사고 줄이기 캠페인을 추진할 예정이다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "국민의 생명과 재산의 보호를 위해 전화금융사기와 교통사고는 반드시 근절되어야 할 것"이라며 "양 기관의 협업을 통해 시너지 효과를 낼 것을 기대하며, 보이스피싱과 교통사고로부터 안전한 환경이 조성되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr