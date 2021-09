합천군, 사통팔달 도로망 확충…"무한 성장 가능성 기대"

국가 간선도로만 ‘진천~합천’구간 신설

함양~울산 고속도로와 연계, 교통요충지 전망

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 도로정책심의회 심의를 거쳐 확정된 '제2차 국가도로망종합계획(2021~2030년)'으로 사통팔달의 교통망을 확충할 수 있어 무한한 성장 가능 기회를 얻었다고 17일 밝혔다.

국토교통부는 한국교통연구원의 연구용역과 공청회, 관계기관 협의 등 폭넓은 의견수렴 과정을 거쳐 제2차 국가도로망 종합계획(2021~2030년)을 수립했다.

국가 간선 도로망은 92년 이래로 남북방향의 7개 축과 동서 방향의 9개 축으로 구성된 격자망과 대도시 권역의 6개의 순환망으로 됐으나 이번 계획을 통해 30여년 만에 전체 국토에 대한 격자망의 경우 전국 어디에서나 간선 도로에 더욱 편리하게 접근할 수 있도록 남북방향의 10개 축과 동서 방향의 10개 축으로 재편했다.

주목할 사항은 '중부선'과 '중부내륙선' 사이의 큰 이격거리를 보완하고 남북축의 교통량을 분산시키기 위해 신규로 도입한 남북 6축으로 노선은 '연천~서울(강일IC)~진천~영동~합천'을 연결하는 도로다.

특히 진천~합천 구간 신규 도입으로 합천군은 함양~울산 고속도로의 동서 도로망과 남북도로망을 동시에 갖춘 사통팔달의 교통요충지가 될 전망이다.

문준희 군수는 “더 나은 합천 미래 100년을 위해 전 군민과 향우들이 힘을 모아 조속히 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

