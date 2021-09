교원그룹, 스타트업 데모데이 성료…“Win-Win 사례 배출할 것”

3기 참여 6개 기업, 1기 사내 스타트업 최종 성과 발표

1위 ‘클레온’, 교원그룹과 ‘AI튜터’ 콘텐츠 제작 협업 추진

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹(회장 장평순)은 ‘제 3회 교원 딥체인지 스타트업 프라이즈 데모데이’ 행사를 성료했다고 17일 밝혔다.

차별화된 미래 혁신기술을 확보하고, 스타트업의 성장과 산업 생태계 활성화를 지원하기 위해 교원그룹은 매년 ‘딥체인지 스타트업 프라이즈’를 진행하고 있다. ‘딥체인지 스타트업 프라이즈’는 교원그룹이 우수한 기술력과 사업모델을 보유한 스타트업을 발굴·지원하는 오픈 이노베이션 플랫폼이다.

이번 3회차 데모데이는 총 7개 선발 기업의 최종 성과가 공유됐다. 지난 4월 공모전을 통해 모집된 스타트업 중 41대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 6개 팀이 경쟁을 펼쳤다.

아울러 교원그룹이 올해 첫 진행한 사내벤처 프로그램에서 우승한 ‘TOCK’ 팀이 참석해, 총 7개 팀이 사업모델 설명회(IR)을 가졌다. 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC)가 평가위원으로 참석해 향후 각 기업의 투자 가능성에 대해 논의했다. 이날 행사는 사회적 거리두기 단계 격상에 따른 방역 강화로 온라인 유튜브를 통해 온택트로 진행됐다. 일반 청중에게도 공개해 쌍방향 소통했다.

교원그룹은 이번 데모데이에서 선정된 기업에게 총 19억원의 투자금을 확정하고, 상금 4500만원을 수여했다.

데모데이 결과 1위인 딥체인지상은 딥러닝 영상 솔루션을 제공하는 ‘클레온’이, 2위 미라클상은 인테리어 디자이너 매칭플랫폼 ‘인테리어티처’가 차지했다. 클레온은 텍스로 음성과 영상 합성 기술 역량을 갖춘 클레온은 교원에듀와 ‘AI튜터’ 콘텐츠 제작 협업 사례를 발표해 큰 호응을 얻었다.

이밖에 넥스트유니콘상은 메타버스 교육 플랫폼 ‘마블러스’가, 우수상은 실내 싸이클 라이브 코칭스타트업 ‘피버’가 차지했다. 인공지능(AI)기반 여행스케줄링 플래너 ‘마이로’와 키즈 액티비티 플랫폼 ‘애기야 가자’는 혁신상을 수상했다.

교원그룹 관계자는 “지난 6개월 동안 선발된 7개 스타트업들과 공동 기술·사업 개발 및 사업성을 검증하는 프로그램에 참여해 향후 협업 가능성을 지속적으로 모색해왔다”며 “앞으로도 혁신성과 역량을 지닌 스타트업들과 지식과 정보를 교류하며 교원그룹과 스타트업 간 윈윈(Win-Win)하는 사례를 지속적으로 배출해 낼 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr