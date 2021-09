SK하이닉스, '기후변화 전시회' 청년 예술가 모집…총상금 2500만원

'기후변화 위기를 극복한 미래의 세상' 주제로 내달 17일까지 공모

는 오는 11월 '기후변화 전시회'를 열기 위해 청년 예술가를 대상으로 총상금 2500만원 규모의 공모전을 실시한다고 17일 밝혔다. 공모기간은 10월17일까지다.

는 기후변화 문제 해결에 대한 의지를 이해관계자에게 전달하고 코로나19로 출품 기회를 잃은 청년 예술가를 지원하기 위해 이번 전시회와 공모전을 기획했다고 설명했다.

공모 주제는 '기후변화 위기를 극복한 미래의 세상'이다. 시각예술 분야에서 활발히 활동하고 있는 만 39세 이하의 청년 예술가들이라면 평면, 조소, 설치, 사진, 미디어 등 장르 구분 없이 지원할 수 있다. 작가당 최소 2개 이상의 작품을 출품해야 하며 최대 10개까지 제출이 가능하다. 단 청년 예술가 지원이라는 취지에 맞게 일반인의 출품은 제한한다.

공모전을 통해 선정된 작가 10명에게는 1인당 250만원의 상금이 지급된다. 전시회는 수상작을 중심으로 11월에 온라인으로 진행된다. SK하이닉스는 거리두기 조치가 완화되면 오프라인 전시를 병행하는 방안도 검토하고 있다.

김윤욱 SK하이닉스 지속경영담당 부사장은 "예술가들의 손으로 거듭난 희망찬 미래를 통해 기후변화 대응의 필요성과 함께 코로나19로 소외된 예술계에 많은 사람들이 관심을 갖게 되는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

