추석 휴게소 음식 '포장만 가능합니다'

추석 연휴를 하루 앞둔 17일 서울 경부고속도로 부산 방면 만남의광장 휴게소 식당이 폐쇄돼 있다. 정부는 오늘부터 추석 연휴가 끝나는 22일까지 ‘추석 특별교통대책기간’으로 정해 방역을 강화한다. 이 기간 한국도로공사가 관리하는 모든 고속도로 휴게소 실내 매장에서는 좌석 운영이 금지되고 포장만 허용된다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr