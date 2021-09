조규일 진주시장, 추석 대비 물가안정에 총력

사람 몰리는 추석 연휴, 방역 당부

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 추석 명절을 맞아 16일 진주시농산물도매시장을 방문해 농산물거래 동향과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역실태 등을 점검하고 농산물도매시장의 유통종사자들을 격려했다.

이날 조 시장은 코로나19가 장기화하면서 경기침체와 매출 감소로 어려움을 겪고 있는 농산물도매시장 중도매인들의 애로사항을 청취하고, 농산물 출하 농가의 수익 창출과 농산물 가격안정을 위한 공영 도매시장의 역할을 강조했다.

또 코로나19 확산으로 도매시장 운영이 중지되는 일이 없도록 관리사무소에 철저한 방역을 지시하고 “도매시장 유통 종사자도 마스크 쓰기, 사회적 거리두기 등 방역 수칙준수에 적극 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.

한편 진주시는 도매시장 활성화를 위해 8억 원의 예산을 투입해 옥상 방수, 차선 도색 등 노후 시설물 정비를 마무리하고 내년도 도매시장 활성화를 위한 사업계획을 수립하고 있다.

