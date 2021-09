중기중앙회 광주전남본부, 전통시장 활력 회복 지원

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 중소기업중앙회 광주전남지역본부(회장 임경준)는 16일 양동시장에서 추석 명절을 맞아 '전통시장 활력 회복 및 소외계층 따뜻한 명절보내기' 프로젝트를 진행했다.

이번 프로젝트는 지역 협동조합 및 중소기업인들이 십시일반 후원한 1000만원의 성금으로 전통시장 물품을 구매해 소외이웃이 필요한 물품을 지원하는 내용으로 지역 복지시설 10여곳에 전달될 예정이다.

이번 지원은 내수시장 활성화와 전통시장을 이용하자는 취지로 식자재를 직접 구매해 그 의미를 더했다.

이달 초에도 명절맞이 소외계층을 위한 나눔사업의 일환으로 소고기 국거리, 당면, 잡곡햅쌀로 구성된 식자재 키트 2500명 분을 14개 지역 복지기관에 기부하기도 했다.

임경준 중기중앙회 광주전남회장은 "이번 지원을 통해 모든 분들이 풍성하고 행복한 추석명절을 보내시길 바라며 다들 어렵겠지만 우리 주변의 소외받는 취약계층에 대해 돌아보는 계기가 됐으면 한다"고 말했다.

