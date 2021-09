한국채권투자운용 출범, 헤지펀드 시장진출

[아시아경제 이민지 기자] 국내 최초의 채권전문 투자자문사인 한국채권투자자문이 헤지펀드 시장에 진출한다고 16일 밝혔다. 한국채권투자자문은 이달 초에 전문사모집합투자업 등록절차를 마치고 사명도 한국채권투자운용으로 변경을 완료했다.

한국채권투자자문은 2010년 12월 설립해 2011년 투자자문업 인가를 받았으며 2014년 투자일임업을 추가로 등록했다. 현재 수탁고는 투자자문 약 7000억원, 투자일임 약 5000억원이며, 자기자본은 128억원 수준이다.

김형호 한국채권투자운용 대표는 “저금리 시대에 회사채나 메자닌 등 다양한 채권투자에 대한 수요는 계속 증가하고 있으나 이들 채권에 대한 조언을 할 수 있는 전문 운용사는 부족한 상황“이라며 “한국채권투자운용은 이러한 상황에서 발행자 및 투자자 모두에게 유익한 투자전략을 제시함으로써 시장 효율성 제고에 기여하고자 헤지펀드 시장에 진출한다”고 포부를 밝혔다.

