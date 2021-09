에이트원 "그리드, 25억 투자 결정…메타버스 플랫폼 ‘모임’ 연내 론칭"

[아시아경제 유현석 기자] 에이트원 에이트원 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 5 등락률 +0.24% 거래량 275,679 전일가 2,115 2021.09.16 14:32 장중(20분지연) 관련기사 에이트원, 포스텍과 메타버스 콘텐츠 공동개발 MOU에이트원, AI 중등 영어 문법 스터디 ‘그래머스쿨AI’ 출시美 FDA 승인! 바이오 대장株 터집니다! 역대급 NEW 종목! close 은 16일 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’ 베타서비스를 앞두고 있는 100% 자회사 ‘그리드’의 25억원 규모 전환사채를 취득했다고 밝혔다.

‘그리드’는 에이트원이 메타버스 플랫폼 개발을 목표로 자본금 25억원을 100% 출자한 메타버스 플랫폼 개발 전문 자회사다. 그리드 대표직을 겸임 중인 에이트원 최철순 대표는, 그리드 설립 당시부터 임직원 100%를 플랫폼 개발 인력으로 구성하고 업계 최고 수준의 전문 인력 영입에 힘써왔던 만큼 기술 역량 확보에 중점을 뒀다.

에이트원은 글로벌 VR 업체 피코인터렉티브, 오큘러스 등과 협업 네트워크를 이어오며 메타버스 신사업을 지속 확장했다. 에이트원이 올해 ‘그리드’ 설립을 통해 착수한 자체 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’ 론칭 프로젝트는 현재 베타서비스를 앞두고 최종 완성도 점검 단계에 있다. 에이트원은 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’ 론칭 시기를 최대한 앞당기고, 적극적인 세일즈에 돌입할 방침이다.

그리드가 자체개발한 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’은 온라인 가상공간에서 교육, 회의, 포럼 등이 가능한 비대면 컨퍼런스 기능에 특화점을 두고 개발됐다. 회사 측은 향후 전시, 상영, 관람 등 메타버스 플랫폼의 장점인 무한한 분야 확장을 통해 사용자 체험 요소들을 늘려 오픈 플랫폼으로 진화해 간다는 계획이다.

최철순 에이트원 대표는 "자회사 그리드를 통해 자체개발한 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’은 이른 시일 내 베타버전을 선보이고, 연내 정식 서비스에 돌입할 계획”이라며 “기하급수적으로 성장하고 있는 미래의 메타버스 시장 수요를 고려해 향후 운영체제 별 전방위 호환성은 물론, 아직 공개되지 않은 다양한 차별화 요소들을 강점 삼아 차별화된 메타버스 플랫폼으로 자리잡을 수 있을 것”이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr