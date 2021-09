CU, 美 라이프 매거진과 ‘마릴린먼로 맥주’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 수제맥주 전문점 ‘크래프트브로스’와 손잡고 마릴린먼로 맥주로 잘 알려진 ‘라이프벨지안위트라거캔’을 업계 단독으로 선보인다고 16일 밝혔다.

라이프벨지안위트라거캔은 크래프트브로스가 라이프 매거진과 제휴해 편의점에 출시한 라이프 맥주 시리즈의 첫 번째 상품이다. 1936년 창간한 라이프 매거진은 영화 ‘월터의 상상은 현실이 된다’의 배경으로 나온 잡지사로 주간 판매량 1300만 부를 기록한 20세기 미국을 대표하는 사진 잡지다.

라이프 맥주 시리즈는 제임스딘, 체게바라, 윈스턴 처칠 등 유명인부터 달 착륙, 2차 대전 종전 등 역사적 순간의 사진을 패키지에 담고 상품마다 개성 있는 맛으로 수제맥주 마니아들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

이번에 선보이는 라이프벨지안위트라거캔은 마릴린먼로의 사진이 삽입돼 있다. 해당 사진은 사진작가 알프레드 아인슈태트가 헐리우드의 집에서 쉬고 있는 마릴린먼로를 찍은 것으로 1953년 3월호 라이프지에 소개되면서 유명해졌다. 이 상품은 시트라와 에콰노트 홉으로 만들어 밀맥주 특유의 부드러운 풍미와 라거의 깔끔한 맛을 느낄 수 있다. 유자껍질, 오렌지껍질, 고수씨 등의 천연재료를 활용해 상큼하고 달달한 향이 특징으로 수제맥주 입문자도 부담없이 즐길 수 있다.

BGF리테일 관계자는 “라이프 맥주 시리즈는 매력적인 패키지와 더불어 상품별 각기 다른 홉과 효모의 배합으로 다채로운 맛을 즐길 수 있어 큰 인기를 끌고 있다”며 “고객에게 뜨거운 반응을 얻을 것으로 예상되는 만큼 현재 브루어리와 추가 상품 도입을 기획하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr