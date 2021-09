씨티씨바이오 씨티씨바이오 060590 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 100 등락률 -0.78% 거래량 360,466 전일가 12,800 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 [특징주]씨티씨바이오, 동구바이오 대표 경영 참여 선언…적대적 M&A 타겟되나 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일 close 는 최대주주가 조호연 외 3인에서 이민구 외 3인으로 변경됐다고 15일 공시했다. 변경사유는 장내매수로 인한 것이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr