담양교육지원청, 폭력 예방 캠페인 실시

‘학교폭력 예방은 너와 내가 먼저’ 학교폭력예방 캠페인 벌여

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청(교육장 이숙) 학교지원센터는 15일 수북중학교에서 학교폭력예방활동의 중요성을 홍보하기 위해 ‘학교폭력 예방은 너와 내가 먼저’라는 주제로 학교로 찾아가는 학교폭력 예방 캠페인을 벌였다고 밝혔다.

이날 캠페인은 이숙 교육장을 비롯해 수북중학교 학생과 교직원 등이 참여한 가운데 사회적 거리두기를 실천하며 진행했다.

이번 캠페인은 학교폭력 예방접종으로 따뜻한 말, 배려하는 행동 그리고 공감하는 공동체라는 마음 백신을 맞아 모든 학생이 안전하고 행복한 학교를 함께 만드는데 앞장서는 기회를 제공하고자 마련됐다.

학생, 교직원과 교육청 관계자들이 함께 어깨띠와 피켓을 들고 등교하는 학생들에게 반가운 인사와 더불어 ‘학교폭력 예방은 너와 내가 먼저!’라는 구호와 작은 홍보물을 건네며 격려했다.

이숙 교육장은 “학교폭력은 개인을 넘어서 공동체 모두에게 지울 수 없는 상처를 주기 때문에 무엇보다 예방이 중요하며, 이러한 뜻에서 학생들이 학교폭력 예방에 관심을 가질 수 있도록 추진된 캠페인은 그 의미가 크다”고 말했다.

이어 “올해는 코로나 블루 등의 영향으로 지난해 대비 학교폭력 사례가 늘어가고 있는데 담양교육지원청은 학교폭력 예방에 대한 지원을 아끼지 않을 계획이므로 학교에서도 학교폭력 예방에 관심과 적극적인 노력을 해 달라”고 당부했다.

