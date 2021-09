한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 100 등락률 -0.28% 거래량 357,508 전일가 35,500 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급"기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축개인 순매도세…코스피 3200선 마감 close 는 계열사인 한화시스템에 구미사업장 토지 및 건물을 양도할 예정이라고 15일 공시했다. 목적은 유휴 사업장에 대한 신속한 매각을 통한 투자재원 확보다. 양도가액은 향후 실사를 통한 공정가치 평가 후 협상을 통해 결정된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr