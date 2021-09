[아시아경제 공병선 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 50,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 112,379 전일가 50,400 2021.09.15 14:07 장중(20분지연) 관련기사 LIG넥스원, 462억규모 우리사주조합 채무금 담보 연장[클릭 e종목]LIG넥스원, 완벽환 수주와 장기 성장…목표주가 상향LIG넥스원, 레이시온과 손잡고 美 미사일 시장 개척 close 은 한국 방위사업청과 2146억원 규모의 군위성통신체계2가 적용된 위성통신장비 외 17항목 공급 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 13.41% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr