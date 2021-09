文 대통령, 왕이 접견…"전략적 협력 동반자 관계 더 발전하길"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 15일 오전 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장을 접견하고 한반도 평화 프로세스 추진 과정에서 중국의 역할을 평가한다며 "양국간 전략적 협력 동반자 관계의 발전을 기대한다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 청와대에서 왕 위원을 접견하고 "앞으로도 우리 정부는 중국을 포함한 국제사회와 함께 한반도의 비핵화와 평화 정착을 위해 노력할 것"이라며 이같이 말했다.

이어 문 대통령은 "중국의 변함없는 지지를 바라며, 왕 위원이 한중관계 발전과 한반도 비핵화 및 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 뒷받침해 주는 큰 역할을 해 주시기를 기대한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "내년 수교 30주년을 앞두고 더 성숙한 한중관계의 미래를 함께 열어 나가야 할 시점에 방한하여 더욱 뜻깊다"며 시진핑 중국 국가주석에게 안부를 전했다.

그러면서 "나와 시 주석님이 뜻을 함께한 중요한 합의들이 원만하게 이행되고, 또 만족할 만한 결실을 거두어 전략적 협력 동반자 관계가 더 높은 단계로 발전되어 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

이에 왕 위원은 "시간을 내주셔서 저를 만나 주신 것에 감사드린다"며 시 주석과 리커창 총리의 인사를 전했다.

왕 위원은 "중한(한중) 양국은 서로 떠날 수 없는 가까운 이웃이자 협력 윈-윈을 실현하는 파트너"라며 "문 대통령은 시 주석과 좋은 신뢰 관계, 우정을 구축했고 두 분 정상의 견인 하에 중한 관계는 건전한 발전 추세를 유지하고 있다"고 평가했다.

방역 관련 양국의 협력도 언급했다. 왕 위원은 "코로나19 사태는 양측 간의 교류와 협력을 막지 않았을 뿐만 아니라 오히려 우리의 우정을 심화시켰다"며 "양측은 가장 먼저 공동 방역을 해왔고, 양국의 방역 협력은 국제 방역 협력의 모범사례가 되었다"고 밝혔다.

왕 위원은 내년 한중수교 30주년을 맞아 '삼십이립(三十而立)'이라는 공자의 격언을 인용하며 "30주년을 계기로 해서 양국 관계 발전에 성공적인 경험을 정리하고, 앞으로 30년 양국 관계 발전을 잘 계획해야 한다"고 강조했다.

왕 위원은 상호 존중과 협력이 양국 관계에 중요하다고 목소리를 높였다. 그는 "중한 양국은 비록 나라 상황이 다르지만 상대방이 선택한 발전도를 걷는 것을 지지하고 상호 존중하고, 상대방의 핵심적인 그리고 중요한 관심 사안에 대해서 상호 존중하고, 각자 민족의 문화를 존중하고, 그리고 국민 정서를 상호 존중해 왔다"며 "앞으로 이런 좋은 전통은 계속 유지해야 한다"고 말했다.

이어 "중한 경제 발전은 고도적인 상호 보완성이 있다"며 "수교 30년 이래 양국 간의 교역액은 이미 3000억 달러를 돌파했고 인적 면에는 1000만명 시대에 들어섰다"고 덧붙였다.

