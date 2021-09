전남대, 2022학년도 수시모집 8.09대 1…지난해 보다 '상승'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교의 2022학년도 수시모집 평균 경쟁률이 8.09대 1로 나타났다.

15일 전남대에 따르면 지난 9월 14일 오후 6시 마감한 수시모집 원서접수 결과 3163명 모집에 2만5591명이 지원해 평균 8.09대 1의 경쟁률을 보이며, 지난해 6.44대 1보다 크게 높아졌다.

캠퍼스별로는 광주캠퍼스가 9.47대 1(지난해 7.27대 1), 여수캠퍼스가 3.65대 1(지난해 3.71대 1)이다.

이처럼 경쟁률이 높아진 것은 전년도에 비해 수시 모집인원 일부를 줄여 정시모집으로 전환한데다, 약학부의 학부 모집이 시행되는 등 여건변화에 따른 것으로 보인다.

최고 경쟁률은 약학부로 43명 모집에 1036명이 지원하여 24.09대 1을 기록했다.

모집인원이 가장 많은 학생부교과(일반전형)의 경우 899명 모집에 8975명이 지원해 9.98대 1의 높은 경쟁률을 보였고 해당 전형 최고 경쟁률은 농업생명과학대학 분자생명공학과로 41대 1이다.

또 광주와 전남·북지역에서 고교 교육과정을 이수한 학생들만 지원 가능한 학생부교과(지역인재전형)은 738명 모집에 6878명이 지원해 9.32대 1의 경쟁률을 보였다. 모집단위 최고 경쟁률은 사회학과가 24대 1로 가장 높았다.

학생부종합(고교생활우수자전형)은 851명 모집에 6153명이 지원해 7.23대 1의 경쟁률을 나타냈다.

전통적으로 강세를 보여 온 의예과는 학생부교과(일반전형, 24명)에서 17.29대 1, 학생부교과(지역인재전형, 38명)에서는 10.5대 1의 경쟁률을 나타냈다.

올해부터 신입생을 모집하는 약학부의 경우 43명 모집에 학생부교과(일반전형, 13명)에서 29.38대 1을, 학생부교과(지역인재전형, 18명)에서는 20.22대 1의 경쟁률을 보였다.

2022학년도에 신설된 첨단학과 융합바이오시스템공학과는 11.63대 1로 마감되어 첨단학과에 대한 관심을 확인할 수 있었다.

정원 외로 모집하는 학생부종합(조기취업형계약학과전형)은 3개 학과 84명을 모집하는데 48개 기업이 참여하고 있으며, 지원인원은 205명으로 경쟁률은 2.44대 1이다.

전남대는 오는 12월 2일에는 학생부종합전형 면접을, 12월 3일에는 학생부교과전형 면접을 진행한다. 수시모집 최초 합격자는 12월 16일 전남대학교 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

