[아시아경제 김진호 기자] 우리은행이 15일부터 개인 신용대출 한도를 연소득 이내로 제한했다. 금융당국의 가계부채 총량관리 요청에 따른 후속 조치다.

이날 금융권에 따르면 우리은행은 '우리원하는 직장인대출', '우리주거래 직장인대출' 등 8개 상품에 대해 이 같은 한도를 적용했다. 단 신규, 증액에만 적용되고 만기가 도래하는 대출의 기한 연장에는 적용되지 않는다.

앞서 다른 시중은행과 인터넷전문은행들도 모두 금융당국의 대출 규제 강화 기조에 발맞춰 신용대출과 마이너스통장 대출의 최대 한도를 줄줄이 축소했다. 금융감독원이 지난달 주요 시중은행 여신 임원들을 소집해 대출 한도를 조절해줄 것으로 요청한 것에 따른 조치다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr