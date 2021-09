윤호중 “정부, 중소기업·소상공인 대출 만기연장·상환유예 검토해야”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 15일 코로나19 장기화로 인한 중소기업과 소상공인 피해 구제를 위해 정부에 대출 만기 기일을 연장하고 상환 유예를 검토해줄 것을 당부했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 중소기업·소상공인 금융지원 당정협의에서 “여전히 코로나19 상황이 나아지지 않고 있는 만큼 절박한 목소리에 귀 기울여 만기 연장과 상환 유예 등 모든 가능성을 터놓고 하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “교섭단체 대표연설에서 말씀드린 것처럼 코로나19로 피해를 입은 중소기업·소상공인 대출 만기연장, 상환유예 조치를 적극 검토해달라고 요청했다”며 “(정부는) 추석 연휴를 맞아서 19조3000억원 규모의 특별대출과 보증을 지원한다고 한다”고 밝혔다.

이어 “국민께 약속드린 추석 전 4600만명 1차 백신접종 완료도 눈앞에 다가왔다. 당정은 ‘위드 코로나’를 대비해 방역, 민생, 경제에 함께 하겠다”며 “특위 설치와 별개로 이미 당에는 ‘위드코로나 태스크포스(TF)’를 설치해서 운영하기로 했다”고 강조했다.

그러면서 “더욱더 당과 정부 모두가 지혜를 모아 국민 겪고 계신 어려움을 딛고 일어서도록 원팀으로 분발하겠다”고 덧붙였다.

