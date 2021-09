서울시 추석연휴 교통시설 집중방역…"귀성·귀경길 이동 자제"

터미널·지하철 역사 집중방역

막차 연장·시립묘지 증회 없어

심야버스·심야택시는 정상 운행

[아시아경제 한진주 기자] 서울시가 코로나19 확산 방지를 위해 추석 연휴 이동 자제를 권고했다. 대중교통 막차시간은 연장하지 않고 연휴 기간에 대중교통을 일부 감축 운행한다.

15일 서울시는 코로나19 상황에서 시민들이 안전한 추석 명절 연휴를 보낼 수 있도록 ‘특별교통대책’을 실시한다고 밝혔다. 지방 인구 유입과 수송객 증가가 예상되는 교통시설을 중심으로 집중 방역을 진행한다.

터미널 대합실과 매표소, 승하차장, 휴게소 등을 1일 3회 이상 집중 방역 소독하고, 곳곳에 손소독기와 손세정제를 비치한다. 터미널 내 발열감지기와 자체 격리소를 설치해 감염 의심자가 발생하면 즉시 격리 조치할 예정이다.

KTX나 고속버스 등으로 접근 가능한 주요 지하철 역사는 소독 횟수를 늘리고 기차역과 고속터미널을 경유하는 버스 차량내부와 인접 정류소 방역도 강화한다. 또한 귀성·귀경일 지하철 보안관 특별순회를 통해 마스크 미착용 승객을 집중 단속할 계획이다.

추석 연휴 사회적 거리두기 4단계 유지 조치에 발맞춰 명절 연휴에도 대중교통 막차시간 연장이나 시립묘지 경유 시내버스 노선의 증회 운행은 모두 실시하지 않는다. 연휴기간에는 서울시내 유동인구 감소 등을 감안하여 대중교통을 일부 감축 운행 한다.

연휴기간 이동이 불가피한 귀성·귀경객들을 위해 심야버스와 심야택시를 정상적으로 운행하며, 심야택시 승차거부와 부당요금징수, 호객행위 등 불법행위 특별단속도 실시한다.

불법 주·정차 지도단속은 기차역과 터미널 주변 도로 등 상습 위반 지역과 횡단보도, 소방시설, 어린이·노인 보호구역 등을 중심으로 진행된다. 전통시장, 소규모 상가 주변지역은 탄력적으로 관리할 예정이다.

추석연휴 특별교통대책에 관한 정보는 서울교통정보센터 토피스 홈페이지와 모바일 앱 ‘서울교통포털’, 트위터에서 확인할 수 있고 전화문의는 120다산콜센터로 하면 된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr