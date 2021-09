"새 정치 열망한 국민에게 나 역시 배신자"…최재형, 대선캠프 전격 해체 선언

"대선 캠프 해체하지만 대선 포기는 아냐"

"새로운 방법, 새로운 길 갈 것"

[아시아경제 나주석 기자] 최재형 전 감사원장이 14일 대선 캠프 해체를 선언했다. 기성정치인에 의존했던 캠프를 해체하고 초심으로 돌아가 홀로 서겠다는 것이다.

최 전 원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최재형 캠프를 해체한다"며 "대선 레이스를 포기하는 것이 아니라 대선 레이스에서 성공하기 위하여 새로운 방법으로, 새로운 길을 가려고 한다"고 밝혔다.

그는 "정치권에 들어오고, 전격적으로 입당하고, 출마선언 하면서, 정치라는 새로운 환경 속에 들어와 혹독한 신고식을 거쳤다"면서 "주변에 있던 기성정치인들에게 많이 의존하게 됐다. 그런 과정에서 저에 대한 국민 여러분의 기대는 점점 식어져 갔고, 오늘날과 같은 상황에 직면하게 됐다"고 평가했다. 최 전 원장은 "그 모든 원인은 후보인 저 자신에게 있고, 다른 사람을 탓해서 될 일 아니다"라고 평가했다.

앞서 최 전 원장 캠프는 국민의힘 내 지지층에서 우위를 차지한다는 점 때문에 역선택 방지 조항 도입을 주장하며 룰싸움에 뛰어들거나, 홍준표·유승민 등 경쟁후보에 대해 '배신행위' 등의 공세를 펴는 모습을 보였다. 이 같은 결정과 관련해 그는 유감을 피력하면서도 기성 정치의 틀을 벗지 못했다. 더욱이 정치권 등장 당시 플랜B 등으로 불리웠던 것과 달리 지지율 역시 하락세를 보이는 상황이다.

최 전 원장은 "다시 제가 출발했던 시간으로 되돌아가 보면, 내가 왜 정치를 해야 하는지에 대한 근본적인 이유를 잊은 채 지금까지 달려왔던 제 모습이 보인다"며 "저에게 새로운 정치를 기대했던 많은 분들에 대해서 실망을 안겨드린 저는 새 정치를 열망하는 국민들에 대한 배신자였다"고 탄식했다.

그는 "오늘 이 시간 저의 모습은 전적으로 저의 부족함 때문이지만, 이대로 우리 캠프가 계속 간다면 저에게도, 여러분들에게도 희망은 없어 보인다"며 "이 시간부터 최재형 캠프를 해체한다. 홀로 서겠다"고 밝혔다. 최 전 원장은 "그 동안 듣지 못했던 국민들의 목소리를 듣기 위해 국민 속으로 들어가겠다"면서 "이 결단이 정권교체를 넘어, 당이 바뀌고, 정치가 바뀌는 것에 희망의 씨앗이 되길 바란다"고 말했다.

최 전 원장은 일반 국민과 캠프 실무진에게 문을 열겠다면서 기성 정치인에 의지하는 대신 새로운 정치에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr