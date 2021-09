[아시아경제 한진주 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,525 전일대비 50 등락률 -3.17% 거래량 1,452,795 전일가 1,575 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 상지카일룸, 폐기물 처리 시장 진출…'인허가 신청'[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 close 은 대풍산업과 180억원 규모의 서울 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약 기간은 오는 12월1일부터 2024년 1월31일까지다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 82.24%에 해당한다.

회사 측은 "지하 3~지상 20층, 1개동 규모의 주거복합시설(근생, 업무시설, 공동주택)을 건설하는 공사이며 직영공사와 외주공사 혼합 방식으로 진행한다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr