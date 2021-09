2023 엑스포 앞둔 산청 동의보감촌 새로운 모습 탈바꿈

웅석봉·황매산 등 진경 한눈에 출렁다리 ‘무릉교’

산림휴양을 위한 치유의숲·치유센터 조성 2022년 개장

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 오는 2023년 ‘산청 세계전통의약항노화 엑스포’ 개최 예정지인 산청 동의보감촌이 새로운 모습으로 탈바꿈하고 있다.

14일 경남 산청군은 동의보감촌을 상징하는 새로운 랜드마크인 무릉교가 개통됐다고 밝혔다.

무릉교는 동의보감촌 남동쪽으로 흘러내려 가는 무릉계곡 위를 걸으면서 왕산·필봉과 동의보감촌의 경치를 만끽할 수 있는 출렁다리다.

멀리는 군립공원인 웅석봉과 철쭉·억새가 장관을 연출하는 황매산 등 산청의 진경이 한눈에 들어온다.

무릉교는 현재 설치를 추진 중인 동의보감촌 케이블카와 연계돼 동의보감촌의 대표 어트랙션 포인트가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 동의보감촌 상부인 한방자연휴양림 인근에는 50여㏊에 달하는 치유의 숲을 조성해 힐링과 치유에 중점을 둔 프로그램을 운영할 계획도 세우고 있다.

이재근 산청군수는 “코로나19를 겪으며 전 세계 인류는 치유와 휴식, 건강한 삶이라는 가치가 얼마나 중요한지 깨닫고 있다”며 “산청 동의보감촌과약초축제, 한방엑스포는 포스트 코로나 시대가 오면 단순히 여행상품이나 관광지 수준이 아닌 꼭 필요한 삶의 방식으로 자리 잡게 될 것이다. 우리 군이 항노화웰니스라이프 스타일에 중심에 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

