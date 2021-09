탈레반 장악 한달만에 아프간 내 언론사 153곳 폐쇄

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반이 수도 카불을 장악한지 한달만에 150곳 이상의 아프간 언론사들이 폐쇄된 것으로 알려졌다.

13일(현지시간) 아프간 현지 매체인 톨로뉴스에 따르면 지난달 15일 탈레반이 카불에 입성한 이후 아프간 내 20개주에 위치해있던 언론사 중 최소 153곳이 운영을 중단한 것으로 알려졌다. 운영 중단의 주된 이유는 어려운 경제 여건과 함께 탈레반이 부과한 여러 제재 등 때문으로 전해졌다.

실제 탈레반의 재집권 이후 아프간에서는 언론탄압이 곳곳에서 벌어지고 있는 것으로 알려졌다. 최근 수도 카불에서 여성 인권 시위를 취재하던 언론인들이 탈레반에 구금되고, 이들 가운데 일부는 경찰서에서 채찍 등으로 두들겨 맞았다는 소식이 해외로 알려지면서 국제적인 공분을 일으켰다.

탈레반은 또 여성 언론인들이 국영 방송사에서 일하는 것을 금지했다. 지역 언론에서도 대부분의 여기자가 비슷한 상황에 처한 것으로 전해졌다. 이로인해 탈레반이 임명한 관리자에 의해 해고된 다수의 여성 언론인이 지난달 말 복직을 요구하고 나서기도 했다.

아프간 독립언론인협회도 탈레반에 시위 현장을 취재하는 언론인을 상대로 한 폭력을 중단하고 정보 접근에 관한 법률을 제정할 것을 촉구했다. 아프간 전국언론인연합 관계자는 "국제기구들이 언론탄압 해결에 즉각적인 조처를 할 것을 촉구한다"며 "그렇지 않으면 언론·시민 자유는 곧 사라지게 될 것이다"라고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr