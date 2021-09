CU, 메타버스 편의점 ‘제페토 2호점’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 세계 최초 메타버스 공식 제휴 편의점 ‘CU제페토한강점’이 큰 인기를 끌면서 2호점인 ‘CU제페토교실매점’을 오픈했다고 14일 밝혔다.

CU가 지난 8월 제페토에 처음 입점한 이후 한강공원 월드맵의 방문자 수는 이전 보다 2배 이상 증가하고 인증샷 수도 8배나 급증했다. 제페토 내 개인 사회관계망서비스(SNS)인 피드의 CU 관련 게시물은 총 2900여개, 조회수는 270만건이 넘는다. 제페토 내에서 아바타 아이템으로 판매하고 있는 CU의 패션 아이템은 22만여개가 판매됐다. 이달 초 선보인 비디오부스와 포토부스 이벤트에는 일주일 만에 총 72만명의 참여자가 몰렸다.

이번에 선보이는 CU제페토교실매점은 제페토 맵 중에서 트래픽 최상위권 월드맵인 교실2에 오픈한다. 해당 편의점은 Z세대들에게 익숙한 학교 내 카페테리아 형태의 점포다. 교실 카페테리아에서 자판기를 많이 사용하는 공간적 특성을 살려 스마트 자판기도 설치했다. 방문자가 자판기를 터치하면 무라벨 생수를 얻을 수 있다. 이밖에 리치리치 삼각김밥, 뭉게구름 다쿠아즈 쫀득한 마카롱, 속초홍게라면 등 CU의 히트 상품들을 들여놨다.

CU는 제페토 2호점 오픈을 기념해 이달 말 첫 협업 상품인 제페토 콘참치마요, 제육불고기 삼각김밥도 출시한다. 이는 최근 제페토 방문자를 대상으로 설문조사를 통해 선정한 메뉴를 실제 상품으로 만든 것이다. 해당 상품 패키지에 있는 스크래치를 긁으면 제페토에서 사용할 수 있는 캐시를 랜덤으로 지급한다.

BGF리테일 관계자는 “제페토 편의점은 잠재 고객들에게 시공간을 초월해 브랜드 친밀도를 높이는 등의 마케팅 효과를 톡톡히 얻고 있다”며 “국내뿐만 아니라 다양한 국가의 해외 유저들의 방문도 꽤 많아 글로벌 시장에 CU를 알릴 수 있는 온라인 채널로서 역할도 하고 있다”고 말했다.

