에스맥 "드림텍오토모티브 주식 249억 취득…지분율 100%"

[아시아경제 박소연 기자] 코스닥 상장사 에스맥 에스맥 097780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,295 전일대비 10 등락률 -0.77% 거래량 4,032,575 전일가 1,305 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 에스맥 "클린에어스, '공간 살균 정화기' 신세계 백화점 납품…공급 본격화"‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??에스맥, 클린에어스와 ‘공간 살균 정화기’ 독점생산 계약 close 은 운송장비용 조명장치 제조업 업체 드림텍오토모티브의 주식 1000만주를 249억원에 취득한다고 13일 공시했다.

주식 취득 뒤 에스맥의 드림텍오토모티브 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 30일이다.

에스맥은 이번 주식 취득의 목적을 "신규사업 진출"이라고 언급했다.

