포항시, 스마트 교통시스템 구축으로 교통환경 혁신한다

2022년 지능형교통체계 국고보조사업 최종 선정, 국비 24억원 확보



첨단 기술 통한 교통 효율성·안정성 향상 … 스마트 교차로시스템 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항시는 최근 국토교통부가 ‘한국판 뉴딜’로 주관한 ‘2022년 지능형교통체계(ITS) 국고보조사업’에 최종 선정돼 국비 24억원을 확보했다.

지능형교통체계(ITS)는 첨단 기술을 이용해 교통 정보를 수집·분석 후 이를 과학적이고 자동적으로 활용해 교통 효율성과 안전성을 향상하는 시스템이다.

이번 ITS 구축 사업에는 △스마트 교차로시스템 △긴급차량 우선 신호시스템 △좌회전 감응 신호시스템 등이 포함돼 있다.

포항시는 교통 혼잡이 심한 시내 전 구간 출·퇴근 시간대 상습 지·정체를 해소하고 교차로 교통사고를 줄이는 등 정보 서비스에 중점을 뒀다.

시는 관광, 화물 수요 증가로 발생하는 교통체증과 보행자 안전 문제를 크게 개선할 것으로 보고 있다.

‘긴급 차량 우선 신호시스템’은 화재·재난 등 긴급한 상황 발생 시 구급차와 소방차량의 이동 경로에 있는 교차로 신호등에 우선 신호를 부여하는 시스템으로 골든타임 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

포항시는 2021년 국비 18억원으로 새천년대로, 포스코대로 일대에 스마트 교차로 시스템을 현재 구축 중이다.

이번 국비 24억원 확보로 2023년까지 삼호로, 중앙로, 희망대로 등 출·퇴근 혼잡 도심 지역에 추가로 구축해 시내 주요구간 전역으로 확대된다.

이원탁 건설교통사업본부장은 “ITS 구축 사업을 통해 시민들의 교통 만족도가 높아지길 바란다”며, “지속적인 투자와 관리를 통해 포항시를 안전한 첨단교통 선진도시로 만들 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

