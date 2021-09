13일 서울 성북구 예방접종센터에서 코로나19 백신을 맞은 시민들이 이상반응 모니터링 구역에서 대기하고 있다. 코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 0시 기준으로 예방접종을 1회 이상 실시한 사람이 3315만2722명으로 전 국민의 64.6%, 18세 이상 인구의 75.1%에 해당한다고 밝혔다. 백신별 권장 접종 횟수를 모두 맞은 접종 완료자는 2만5443명 증가한 누적 2006만1878명이다. 전체 인구의 39.1%, 18세 이상 성인 45.4%다. /문호남 기자 munonam@

