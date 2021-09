개통 전 교량 최종 점검 마쳐

[아시아경제 라영철 기자] 양주시 은현면 하패리와 동두천 송내동을 잇는 '선암-하패 동두천 연결교량'이 오는 17일 개통한다.

양주시는 "개통을 앞두고 있는 '선암-하패 동두천 연결교량'에 대한 최종 사전 점검했다"며 13일 이같이 밝혔다.

해당 교량은 총연장 139m, 폭 25m의 왕복 4차로 교량으로 지난 2019년 5월 첫 삽을 뜬 지 2년 5개월 만에 완공했다.

이는 양주시와 동두천시 협력사업으로 교통량 분산을 통한 지역 간 균형 발전을 위해 두 지자체가 사업비 150억 원을 공동으로 분담한다.

교량 개통으로 국도 3호선 대체 우회도로 은현 나들목에서 동두천 송내동으로 곧바로 진입할 수 있게 돼 국도 3호선, 동두천 강변도로 등 주변 교통난이 해소될 것으로 예상된다.

