우리 소리 대가들 스승 기린 … 산청 제15회 기산국악제 성료

출연진·관람객 “도립국악원 유치 기대” 한 목소리



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 우리 소리 대가들이 스승 기산 박헌봉 선생을 기리는 마음으로 꾸민 ‘제15회 기산국악제전’이 성황리에 마무리됐다.

경남 산청군은 지난 12일 저녁 단성면 남사예담촌 기산 국악당에서 열린 기산국악제전 국악한마당이 관람객들의 큰 호응을 얻으며 막을 내렸다고 13일 밝혔다.

이번 기산국악제전 국악한마당에는 기산 박헌봉 선생에게 직접 가르침을 받거나 선생이 동료 국악인들과 함께 설립한 국악 예술학교(현재의 국립전통예술고등학교)에서 수학한 우리 소리의 대가들이 무대에 올랐다.

‘기산을 노래하다’를 주제로 진행된 이번 공연은 박범훈 동국대 석좌교수가 중앙국악관현악단의 지휘와 이번 무대를 위한 창작 초연곡과 모든 곡의 작곡을 맡았다.

첫 공연은 국악인 김성녀 선생이 초연했다.

공연의 대미는 故 홍윤식 선생이 작사하고 박범훈 선생이 작곡한 ‘산청 아리랑’이 장식했다. 모든 출연진은 산청 아리랑과 함께 박헌봉 선생이 작사한 ‘국악의 노래’를 부르며 공연의 막을 내렸다.

이날 출연진들은 “오늘 이 자리에 함께한 사람들은 모두 기산 박헌봉 선생님과의 인연을 바탕으로 선생님의 가르침을 묵묵히 실천해 온 국악인들”이라며 “앞으로 기산국악제전을 계기로 산청이 우리 민족음악의 중심지로 발돋움하기를 기대한다”고 입을 모았다.

특히 “경남은 박헌봉 선생께서 힘써 농악 부문 최초로 국가중요무형문화재로 지정된 진주·삼천포농악을 비롯해 통영오광대, 승전무, 가산오광대 등 다채로운 중요무형문화재가 있다”며 “현재 경남에는 도립국악원이 없다고 들었다. 기산 국악당과 기산국악제전을 중심으로 도립국악원이 설립·운영되기를 기대한다”고 강조했다.

