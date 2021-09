경기도, 하천 산책로 '반려견 야외쉼터' 조성

아파트 놀이터 2배 규모‥ 내년까지 2곳 설치

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "'하천 산책로 반려견 야외쉼터 조성' 시범사업을 추진한다"고 13일 밝혔다.

도에 따르면, 하천변을 반려견 가족 친화적인 공간으로 만드는 한편, 사람과 반려견 간 예기치 못한 접촉으로 발생할 수 있는 갈등을 예방하는데 목적이 있다.

반려견 야외쉼터는 도내 하천변에 있는 둔치와 국·공유지, 폐천 부지 등을 활용해 아파트 놀이터 2배 규모로 조성할 예정이다.

시범 사업으로 현재 공사 중인 하천 1곳을 선정해 올해 안에 설치하고, 나머지 1곳은 현재 설계 중인 하천을 선정해 내년에 설치할 계획이다.

이를 위해 총 1억 원의 사업비를 투자할 예정이며, 시범 사업 후 도민 만족도에 따라 향후 사업 확대 여부를 검토할 방침이다.

또한 세부적인 시설 등은 사업 추진 과정에서 관련 전문가와 실제 수요자인 도민의견을 수렴해 이용자 편의를 극대화하고, 모두가 만족할 수 있는 공간으로 조성할 예정이다.

