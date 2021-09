교원그룹 구몬학습, 9년 연속 국가브랜드경쟁력지수 1위

브랜드 인지도·이미지, 구매의도 항목 최고점

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 구몬학습이 ‘2021 국가브랜드경쟁력지수(NBCI)’ 학습지 부문 1위에 올랐다고 13일 밝혔다.

구몬학습은 이번 조사에서 브랜드 인지도 및 이미지, 구매의도 등 항목에서 가장 높은 점수를 받으며 9년 연속 1위 수상의 영광을 안았다.

올해 수상에는 스마트구몬 활약이 주효했다고 교원 측은 설명했다. 스마트구몬은 구몬 학습지에 인공지능(AI)기술을 접목해 학습자의 문제 풀이 습관과 취약점을 짚어내는 AI학습지다. 교원 측은 개인에게 최적화된 학습을 진단하고 그에 따른 'AI 학습 분석 리포트'를 제공한 점이 가장 높은 평가를 받으며 회원과 학부모 모두에게 높은 호응을 이끌어냈다고 덧붙였다.

구몬학습 관계자는 “AI를 접목시킨 데이터 분석으로 학습 효과를 최대화하고 이를 기반한 맞춤 학습을 통해 아이의 문제 해결력을 이끌어낸 점이 이번 평가에서 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 회원 및 학부모 목소리에 귀 기울이며 실력과 자신감을 이끌어낼 수 있는 학습 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

국가브랜드경쟁력지수는 한국생산성본부가 주관하고 산업통상자원부가 후원하는 브랜드 경쟁력 평가 지표다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr