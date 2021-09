‘바코드스캔만으로 전기차 바로 충전’…GS칼텍스 앱 출시

[아시아경제 최대열 기자] GS칼텍스는 전기차 충전 모바일 애플리케이션 ‘에너지플러스 EV’를 13일 선보였다. 전기차 사용자의 편의성을 높이기 위한 것으로 간편충전 서비스를 비롯해 충전기 정보검색, 충전비 할인서비스 등이 가능해졌다.

사용자가 충전 패턴과 결제수단을 앱에 미리 등록해두면 충전기에서 바코드만 스캔해 충전주문과 결제가 한 번에 이뤄진다. 전국 GS칼텍스 전기차 충전기에서 쓸 수 있다. 충전 중 앱으로 충전량이나 속도, 금액 등 진행상태를 파악해 원격제어도 가능하다. GS칼텍스 외 타사 충전기 위치나 현재 이용가능여부 등을 알 수 있으며 내비게이션과 연동해 경로안내도 가능하다.

이 앱으로 GS칼텍스 충전기를 쓰면 ㎾h당 20원 할인받는다. 신규 출시에 맞춰 앱 가입고객을 대상으로 22㎾h 무료충전, 2주간 ㎾h당 37원 추가할인 등 프로모션을 한다. 한편 이날 에너지플러스 모바일 앱 정식버전도 같이 출시됐다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr