"소상공인 힘내세요!"…대유위니아그룹, 상생 나눔 기부

[아시아경제 우수연 기자]대유위니아그룹이 지난달 성료된 KLPGA투어 '대유위니아 MBN 여자오픈' 대회 사회공헌 이벤트 후속 활동의 일환으로 '힘내세요! 소상공인' 상생 나눔 기부를 진행했다고 13일 밝혔다.

대유위니아그룹은 지난 10일 서울시 마포구에 위치한 소상공인시장진흥공단 마포교육장에서 김상국 대유몽베르컨트리클럽 대표와 허영회 소상공인시장진흥공단 부이사장이 참석한 가운데 기부금 1억2140만원을 소상공인시장진흥공단에 지정 기탁했다.

이번 상생 나눔 기부금은 대유위니아그룹이 사회공헌 기금 마련을 위해 기탁한 1억원과 지난 대회에서 위니아 프렌치존, 희망의 버디홀로 구성된 선수 참여 사회공헌 이벤트 적립금이 더해진 금액이다. 코로나19로 어려움을 겪고 있는 체육시설 소상공인들을 위해 소중하게 쓰일 예정이다.

김 대표는 "코로나19 장기화로 인해 체육시설 인원 제한 및 운영 중단 등으로 업계 종사자들의 피해가 매우 큰 상황"이라며 "이번 골프 대회를 통해 마련된 사회공헌 이벤트 적립금이 소상공인 분들의 경영난 해소에 작게나마 도움이 되셨으면 좋겠다"고 말했다.

한편 대유위니아그룹은 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 이번 골프대회 사회공헌 이벤트를 비롯해 코로나19 대응 방역 마스크 기증과 유기동물 사랑나눔 후원, 학교 밖 청소년 위한 장학금 지원 사업 등을 진행했으며 하반기에도 김치 후원 행사와 희망 나눔 캠페인 참여 등 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 예정이다.

