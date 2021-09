'위드 코로나' 英, 백신여권 도입 철회

[아시아경제 조현의 기자] '위드 코로나'를 시행 중인 영국이 이달 말부터 나이트클럽과 대규모 행사 등에서 도입하려면 백신 여권 계획을 철회하기로 했다.

사지드 자비드 영국 보건장관은 12일(현지시간) 현지 언론과의 인터뷰에서 "일상생활을 하기 위해 서류를 보여주는 것이 바람직하지 않다"며 이같이 밝혔다.

영국 정부가 코로나19 재확산을 막기 위한 가장 좋은 방법은 백신 여권이라고 강조한 지 1주 만이다. 일각에서는 관련 업계 등 여론 반발이 거센 데 따른 것으로 풀이했다.

자비드 장관은 이에 대해 "강한 반발을 의식해 백신 여권을 도입하지 않기로 한 것이 아니다"라며 "영국의 백신 접종률이 높기 때문"이라고 해명했다.

영국 정부는 백신 여권 철회와 함께 코로나19 방역과 권한도 대폭 축소하기로 했다. 정부는 앞으로 식당과 술집 영업을 제안하거나 감염자를 격리하는 권한을 갖지 않게 된다.

자비드 장관은 "더 이상 추가 봉쇄는 없을 것"이라고 밝혔다. 아울러 영국이 출입국 시 유전자 증폭(PCR) 검사를 요구하는 데 대해선 "가능한 한 빨리 없애고 싶다"고 말했다.

다만 영국 정부의 이같은 결정은 잉글랜드에만 적용된다. 스코틀랜드는 내달부터 클럽을 방문하거나 대규모 행사에 참여하는 18세 이상에게 백신 여권을 요구할 예정이다.

웨일스는 다음 주 중 도입 여부를 최종 결정할 예정이며 북아일랜드는 아직 관련 계획이 없는 것으로 전해졌다.

