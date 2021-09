LG전자, 스포츠 마케팅 추가…미식축구팀 테네시 타이탄스 3년 후원

美 테네시州 내슈빌 연고의 NFL팀 테네시 타이탄스 3년간 후원

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 미국의 인기 스포츠인 프로풋볼리그를 활용한 마케팅을 시작한다.

LG전자는 미국 테네시주 내슈빌에 연고를 둔 미국프로풋볼리그(NFL)팀 테네시 타이탄스를 3년간 공식 후원한다고 13일 밝혔다. LG전자가 NFL팀을 후원하는 것은 이번이 처음이다.

미국프로풋볼리그는 미국프로농구(NBA), 미국프로야구(MLB), 북미아이스하키리그(NHL)와 함께 미국 4대 스포츠 중 하나로, 현지시간 9일 2021-2022시즌을 개막했다.

LG전자는 타이탄스 홈구장 전광판 등을 통한 브랜드 광고는 물론 홈 팬들을 위한 LG 프리미엄 가전 체험공간 등을 운영한다.

LG전자는 2019년 테네시주 클락스빌에 세탁기 공장을 설립한 데 이어 현지 스포츠팀 후원을 통해 지역 사회와 소통도 확대하고 있다.

LG전자는 미국 주요 도시에서 운영해 온 중고의류 재활용 캠페인 '세컨드 라이프'를 테네시주에서도 진행한다. 타이탄스 선수, 지역주민이 함께 참여해 수거한 중고의류를 LG 세탁기와 건조기로 관리한 후 의류가 필요한 단체에 기부할 예정이다. 또 LG전자는 양로원·청소년센터 등 지역사회 시설에 에어컨, 공기청정기 등을 기증할 계획이다.

LG전자 북미지역대표 겸 미국법인장 윤태봉 부사장은 "LG전자 생활가전은 미국시장에서 프리미엄 브랜드로 입지를 더욱 확대하는 한편 현지 생산 체제를 토대로 성장을 이어갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr