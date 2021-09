'장제원 아들' 래퍼 노엘, 또 막말…"지원금 받으면 좋아서 공중제비 도는 XX들"

[아시아경제 황수미 기자] 장제원 국민의힘 의원의 아들인 래퍼 노엘(본명 장용준)이 재난지원금 대상자를 비하하는 발언을 내뱉어 논란이 일고 있다.

지난 10일 노엘은 자신의 인스타그램 스토리에 음원 사이트 '멜론' 댓글 창을 캡처해 올리며 "재난지원금 받으면 좋아서 공중제비 도는 XX들이 인터넷에선 XX 센 척하네"라고 적었다.

노엘이 올린 사진에는 멜론 이용자들이 지난달 26일 노엘이 발매한 곡 '이미 다 하고 있어'에 대해 혹평한 내용이 담겨 있다. 이용자들은 "응ㅋㅋㅋㅋㅋ구려", "개인적으로 노엘은 이렇게 자기자랑하는 것보단 자신이 느끼는 내면의 감정들을 감성적으로 풀어내는 곡들이 훨씬 좋은 듯" 등의 댓글을 남겼다.

노엘은 이런 이용자들의 반응에 대한 반박성 글을 남긴 것으로 풀이된다.

앞서 노엘은 여러 차례 막말 논란을 일으킨 바 있다. 지난 4월 자신을 비판하는 사람들을 향해 "나를 까는 사람들은 대부분 대깨문이다. 대깨문들은 사람이 아니다, 벌레들이다"라고 언급해 구설수에 올랐다.

이어 지난 7월에는 정부의 코로나19 방역 조치에 대해 "진짜 한 번도 경험해보지 못한 나라, 개콘이 왜 망했겠나"라는 글을 올리기도 했다.

2017년 엠넷 '고등래퍼'에 출연한 노엘은 장제원 의원의 아들이라는 사실이 알려지며 주목을 받았다. 하지만 성매매 시도, 패륜적인 내용이 담긴 과거 메시지들이 공개돼 방송에서 하차했다.

이후 소속사와 계약하며 음악 활동을 지속했지만, 음주운전 교통사고와 운전자 바꿔치기 등으로 사회적 물의를 빚었다.

