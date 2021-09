[아시아경제 문혜원 기자]네네치킨은 ‘사회적 약자 보호 캠페인’에 대한 공로로 서울 도봉경찰서로부터 감사장을 받았다고 12일 밝혔다.

사회적 약자 보호 캠페인은 네네치킨과 봉구스 밥버거가 공동으로 진행했으며, 지난달 한 달 동안 도봉서와 협업해 전개했다.

네네치킨과 봉구스 밥버거는 각 사 제품의 박스와 포장지에 경찰청 안전 DREAM 앱 QR 코드를 삽입해 사회적 약자(아동, 장애인, 치매노인 등)의 실종 예방 캠페인을 전국적으로 알렸다.

또한 어린이 교통안전 캠페인을 함께 진행해 사회적 약자를 안전하게 보호하기 위한 운동에 적극적으로 나섰다.

