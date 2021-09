코로나19 신규 확진 1755명…역대 주말 두번째 규모

[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 확산세가 꺾이지 않으면서 12일도 전국에서 확진자가 잇따랐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1755명 늘어 누적 27만2982명이 됐다고 밝혔다. 전날(1865명)보다는 110명 줄어 1800명 아래로 내려왔다.

이날 신규 확진자 수는 토요일 확진자(발표일 기준 일요일) 가운데 최근 4주간(1626명→1619명→1490명→1755명) 가장 많은 수치다. 주말 최다 기록인 지난달 15일의 1816명에 이어 두 번째 규모다. 하루 확진자는 지난 7월 7일(1211명) 이후 68일 연속 네 자릿수를 기록하고 있다.

감염경로 별로는 지역발생이 1725명, 해외유입이 30명이다. 지역발생 확진자는 서울 656명, 경기 481명, 인천 146명 등 수도권이 총 1283명(74.4%)에 달했다. 비수도권은 충남 77명, 대구 62명, 대전 45명, 경남 44명, 부산·충북 각 43명, 울산 34명, 광주 26명, 경북 19명, 강원 17명, 전북 14명, 전남 11명, 세종 4명, 제주 3명 등 총 442명(25.6%)이다.

해외유입 확진자는 30명으로 전날(49명)보다 19명 적었다. 이 중 8명은 공항이나 항만 검역과정에서 확인됐고, 나머지 22명은 경기(7명), 서울·인천·강원·충북·충남·경남(각 2명), 광주·경북·제주(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리 도중 양성 판정을 받았다.

이들의 유입 추정 국가는 우즈베키스탄 6명, 러시아 5명, 몽골 4명, 필리핀·카자흐스탄·캄보디아 각 2명, 중국·키르기스스탄·인도네시아·일본·태국·네팔·나이지리아·탄자니아·이집트 각 1명이다. 국적은 내국인이 6명, 외국인이 24명이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 658명, 경기 488명, 인천 148명 등 수도권이 총 1294명이다. 전국적으로는 17개 시도 전역에서 확진자가 나왔다.

사망자는 전날보다 1명 늘어 누적 2359명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.86%다. 위중증 환자는 총 351명으로 전날(352명)보다 1명 줄었다.

이날까지 격리해제된 확진자는 1499명 늘어 누적 24만4459명이 됐고 격리치료 중인 환자는 255명 늘어 총 2만6164명이다. 전날 하루 선별진료소에서 의심 환자를 검사한 건수는 3만8713건으로 직전일의 5만405건보다 1만1692건 적다. 이와 별개로 전국의 임시 선별검사소에서 실시한 검사는 총 6만9270건이다.

국내 선별진료소에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 1370만4176건으로 이 가운데 27만2982건은 양성, 1252만775건은 음성 판정이 나왔다. 나머지 91만419건은 결과를 기다리고 있다.

이날 0시 기준 국내 누적 양성률은 1.99%(1370만4176명 중 27만2982명)다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr