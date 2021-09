광주 '외국인 관련' 감염 꾸준…11일 하루 27명 확진

외국인 고용사업장·물류센터 확산

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역에서 코로나19가 외국인, 물류센터 중심으로 확산이 이어지고 있다.

11일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 코로나19 확진자가 27명 발생해 4414~ 4440번으로 분류됐다. 지역감염 확진자는 26명이고, 해외유입 관련 확진자는 1명(4430번)이다.

외국인 등 고용사업장 관련 (4416~4418·4420·4422·4425·4426·4433~4435·4437·4438·4440번) 13명, 광산구 물류센터 관련 (4414·4415·4431·4432) 4명, 광산구 소재 외국인 등 검사 관련 (4419번) 1명, 북구 소재 중학교 관련 (4427·4436번) 2명, 타 시도 확진자 관련 (4423·4428·4439) 3명, 기확진자 관련 (4421번) 1명, 유증상 검사로 조사중인 (4424·4429번) 2명 해외유입 (4430번) 1명이다.

외국인 등 고용사업장 관련 확진자 중 7명이 카자흐스탄 출신이며 확진자는 모두 76명으로 늘었다.

물류센터 관련 확진자는 4명(4414·4415·4431·4432번)은 이들 중 2명은 외국인이고 2명은 내국인으로 모두 격리 중 증상발현으로 인해 검사를 받고 확진자가 됐다. 물류센터와 관련된 누적 확진자는 총 42명이다.

외국인 등 선제검사를 통해 1명(4419번)이 추가 감염됐고, 북구 소재 중학교 관련 2명(4427·4436번)도 추가 확진되면서 30명으로 늘었다.

서구 유흥업소 4370번 관련 1명(4421번)이 확진됐고, 서울 확진자와 접촉한 2명(4423·4428번)도 확진 판정을 받았다. 4424·4429번 2명은 유증상 검사로 코로나19 확진 판정을 받아 방역당국은 정확한 감염경로 등을 확인할 방침이다.

4430번은 해외유입 사례로 인도네시아에서 입국한 뒤 격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr